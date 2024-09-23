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Совет по дому

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Маринованные баклажаны с перцем. Обалденная закуска: оторваться невозможно

Маринованные баклажаны с перцем. Обалденная закуска: оторваться невозможно

Баклажаны в маринаде — это популярное блюдо, которое можно найти во многих кухнях мира. Оно представляет собой кусочки баклажанов, замаринованные в смеси из уксуса, растительного масла, чеснока и различных специй.

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