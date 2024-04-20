Льюис Хэмилтон: Я почти забыл, каково лидировать в гонке

Льюис Хэмилтон: Я почти забыл, каково лидировать в гонкеLAT Images / MercedeСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от спринта в Шанхае, который он завершил на втором месте, уступив только Максу Ферстаппену.