Гастроли знаменитого шеф-повара Майкла Вигналла в ресторане-аттракционе Flying Sauces курорта Soneva Fushi

В майские праздники гостей курорта Soneva Fushi на Мальдивах ждет не только насыщенная программа развлечений и активностей для всех возрастов, но и знакомство с по-настоящему высокой кухней, ведь кухню гастрономического аттракциона Flying Sauces возглавит известный британский шеф-повар, обладатель 1* Мишлен, Майкл Вигналл.
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