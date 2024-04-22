Гастроли знаменитого шеф-повара Майкла Вигналла в ресторане-аттракционе Flying Sauces курорта Soneva Fushi

В майские праздники гостей курорта Soneva Fushi на Мальдивах ждет не только насыщенная программа развлечений и активностей для всех возрастов, но и знакомство с по-настоящему высокой кухней, ведь кухню гастрономического аттракциона Flying Sauces возглавит известный британский шеф-повар, обладатель 1* Мишлен, Майкл Вигналл.