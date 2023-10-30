Новый сквер появится в одном из районов Алматы

В Наурызбайском районе южной столицы увеличится количество скверов, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в микрорайоне Калкаман в рамках проекта "Бюджет народного участия" ведется строительство сквера площадью 0,8 гектаров.
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