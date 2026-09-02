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Царьград

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Председатель СФР разъяснил намерение маткапитала не для авто

Председатель СФР разъяснил намерение маткапитала не для авто

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков объяснил, почему использование материнского капитала на покупку автомобиля не соответствует изначальной цели программы.

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