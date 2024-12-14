В Женеве назвали плевком в мир осквернение памятника у штаба ООН украинками

Генсекретарь молодежного крыла швейцарского «Демократического союза центра» Энзо Малоджо в соцсетях назвал плевком в мир осквернение памятника, находящегося возле здания ООН в Женеве, полуголыми украинками.
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