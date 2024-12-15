Учительница получила год тюрьмы за совращение двух школьников

В США учительница из округа Сайото штата Огайо получила год тюрьмы за совращение двух школьников. Об этом сообщает WOWK-TV 36-летнюю Кэролайн Джонсон обвинили в трех случаях сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в декабре 2023-го.