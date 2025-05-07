Крымчанин вымогал 38 млн рублей у своего бывшего работодателя

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым и Следственной части УМВД по Симферополю в результате проведённой совместной работы вычислили и пресекли противоправную деятельность ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего местного жителя.
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