Крымчанин вымогал 38 млн рублей у своего бывшего работодателя

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Республике Крым и Следственной части УМВД по Симферополю в результате проведённой совместной работы вычислили и пресекли противоправную деятельность ранее судимого за имущественные преступления 32-летнего местного жителя.