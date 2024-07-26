Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже

В Париже прошла церемония открытия 33-й летней Олимпиады. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона — команды проплыли на лодках по Сене мимо главных достопримечательностей французской столицы, а зрителей разместили на набережных и мостах.
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