Snoop Dogg, Леди Гага и речные прогулки под проливным дождем. Самые яркие моменты церемонии открытия Олимпиады в Париже

В Париже прошла церемония открытия 33-й летней Олимпиады. Впервые в истории организаторы устроили ее за пределами стадиона — команды проплыли на лодках по Сене мимо главных достопримечательностей французской столицы, а зрителей разместили на набережных и мостах.