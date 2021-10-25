Мировое обозрение

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«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

С тех пор поезд ушёл далеко Анализируя политическую позицию нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды в отношении России, один из ведущих японских специалистов по нашей стране профессор-политолог Кэнро Нагоси отмечает: «В своей книге "Стремление мирной нации к миру без ядерного оружия", опубликованной в прошлом году, премьер-министр Фумио Кисида указал, что он унаследует дипломатию одного из основателей фракции Котикай (в настоящее время ее возглавляет сам Кисида) Миядзавы, которого нынешний премьер назвал "проамериканским голубем".

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