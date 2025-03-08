Иуды на минималках: Как ВСУ вербует агентов в России

В прошлом году 564 человека предстали перед судом по уголовным делам, связанным с терроризмом Светлана Гомзикова Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Никита Мендкович Более 560 человек предстали в России перед судом по уголовным делам о террористических преступлениях в 2024 году.