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Зеленского полностью обезоружили. Встреча в Стамбуле может изменить ход истории

Зеленского полностью обезоружили. Встреча в Стамбуле может изменить ход истории

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Будет или не будет? Этот вопрос о встрече, которая может состоятся 15 мая между представителями России и Украины, будоражит сейчас многие умы.

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