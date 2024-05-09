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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский о травме перед сезоном: «Если пропускаешь тренировочный лагерь – это фундамент на сезон. Возможно, немного изменю предсезонную подготовку»

В нынешнем сезоне голкипер «Тампы» провел первый матч в сезоне в ноябре, до этого проходя восстановление от травмы спины.

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