Вудворд заявил, что экс-начальник Генштаба США называл Трампа фашистом

Бывший председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли называл экс-президента Дональда Трампа, являющегося сейчас кандидатом на высший государственный пост от республиканцев, фашистом и самым опасным человеком для страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии