Денежное дерево от насморка

Листья денежного дерева, или толстянки, активно поглощают неприятные запахи и вредные вещества. Растение обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, средства на основе листьев можно использовать в косметологии: привести в норму уровень жирности лица, избавиться от сухости и воспалений, раздражения, признаков старения, омолодив и оздоровив кожу.