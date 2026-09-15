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«Ъ»: бизнес просит у властей льготные кредиты и лизинг для ИИ-проектов в РФ

«Ъ»: бизнес просит у властей льготные кредиты и лизинг для ИИ-проектов в РФ

Российские компании обсуждают с правительством льготное кредитование, а также лизинг серверов и видеокарт для ИИ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника.

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