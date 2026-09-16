Анна Цивилева объявила о сотрудничестве России и Китая в медицине

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева на 13-м Сяншаньском форуме в Китае объявила о развитии сотрудничества военно-медицинских ведомств России и Китая в лечении и реабилитации, подчеркнув регулярный обмен современными методами оказания помощи.