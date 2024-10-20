WSJ: «Достаточно одной ошибки ВСУ — и Часов Яр падет за несколько дней»

Константин Ольшанский 19 октября 2024 г., 21:04 Освобождение ключевого города приблизит выход российской армии к границе ДНР и Харьковщины Российские войска уверенно продвигаются на нескольких тактических направлениях.
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