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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Девин Васселл о серии из 11 поражений у «Сперс»: «Проигрывать – это отстой»

Защитник «Сан-Антонио» Девин Васселл поделился впечатлениями от матча с «Голден Стэйт» (112:118). У «Сперс» серия из 11 поражений подряд.

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