В Новосибирске на участках 20 сентября зафиксировали низкую явку

В Новосибирске на ряде участков для голосования 20 сентября зафиксировали низкую явку избирателей. Как передаёт Om1 Новосибирск, очевидцы практически не наблюдали очередей.
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