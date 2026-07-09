Кинешемец осуждён на 12 лет строгого режима

Советский районный суд Иванова приговорил 40-летнего жителя Кинешмы к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей за покушение на сбыт метадона в особо крупном размере и хранение героина.
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