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Военнослужащие ЮВО в Армении отметили День Военно-воздушных сил России

Военнослужащие ЮВО в Армении отметили День Военно-воздушных сил России

Во время митинга было отмечено повышение уровня подготовки летчиков военной базы, также командование поблагодарило инженерно-технический состав за надежное выполнение задач по подготовке учебных вылетов.

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