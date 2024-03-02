«Дошло до Парижа»: Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине

Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, озвученного в четверг в ходе послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД республики Стефан Сежурне заверил о невозможности отправки боевых подразделений страны на Украину, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.