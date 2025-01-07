Последнее заявление Microsoft взвинтило акции производителей микросхем

Акции производителей микросхем подскочили в понедельник после того, как Microsoft анонсировала планы инвестировать 80 миллиардов долларов в центры обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта в 2025 финансовом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии