Бойцам ВС РФ удалось посадить дрон США RQ-20 Puma с «идеальной начинкой»

В распоряжение российских бойцов в зоне СВО на запорожском направлении попал беспилотник RQ-20 Puma. БПЛА ВСУ производства США удалось посадить в идеальном состоянии, и сейчас специалисты занимаются исследованием его электронных систем.
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