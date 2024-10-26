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Бойцам ВС РФ удалось посадить дрон США RQ-20 Puma с «идеальной начинкой»

В распоряжение российских бойцов в зоне СВО на запорожском направлении попал беспилотник RQ-20 Puma. БПЛА ВСУ производства США удалось посадить в идеальном состоянии, и сейчас специалисты занимаются исследованием его электронных систем.

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