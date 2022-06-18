Ввод польских войск на Западную Украину вынудит Беларусь присоединиться к СВО

Александр Лукашенко допустил, что Беларуси придется воевать за Западную Украину. С начала российской специальной военной операции (СВО) белорусский президент старался избегать однозначных заявлений о возможном участии войск республики в конфликте.
Александр Лукашенко допустил, что Беларуси придется воевать за Западную Украину. С начала российской специальной военной операции (СВО) белорусский президент старался избегать однозначных заявлений о возможном участии войск республики в конфликте.
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