Грузинский президент Зурабишвили взывает о помощи, но решится ли Запад поддержать её?

Вступит ли Тбилиси в полосу социальных катаклизмов после прошедших выборов в парламент? А если вступит, к чему это в конце концов приведёт? Как не допустить эскалации напряжённости внутри страны и вокруг неё? Эти и другие связанные с грузинской тематикой вопросы сейчас занимают политических наблюдателей.