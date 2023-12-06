«Слишком токсичный бэкграунд». Военкоры — об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы

В Подмосковье 6 декабря найден мертвым бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Как на это отреагировали российские военные корреспонденты, эксперты и провоенные блогеры и журналисты — в материале RTVI.
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