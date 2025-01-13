Во ВШЭ предложили субсидировать авиабилеты для многодетных

В России стоит ввести субсидирование билетов на самолеты для многодетных семей. С такой инициативой выступил эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов.
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