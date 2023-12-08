Кошки увеличивают риск развития опасной болезни у человека. Что узнали учёные?

Симптомы заболевания проявляются в довольно молодом возрасте – в 16-30 лет.У молодых владельцев котов и кошек вероятность развития шизофрении повышается в два раза по сравнению с теми, у кого нет питомца.
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