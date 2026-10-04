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Регионы России

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Макс Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу побед в «Формуле-1»

Макс Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по числу побед в «Формуле-1»

Все 72 победы Ферстаппен одержал, выступая за «Ред Булл». Ровно столько же раз побеждал Михаэль Шумахер, выступая за «Феррари».

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