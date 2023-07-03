Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

Картаполов исключил необходимость в мобилизации из-за ухода ЧВК

Картаполов: необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» из зоны боевых действий нет Андрей Картаполов заявил, что на момент попытки мятежа члены ЧВК «Вагнер» находились в лагерях, отражение наступления ВСУ «шло практически без их участия».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх