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Неадекватный мужчина устроил «представление» с ножом на балконе дома на Гатчинской

С улицы за происходящим наблюдали прохожие и снимали всё на телефоны. Сегодня вечером на Гатчинской улице в Петербурге прохожие наблюдали странную картину: неадекват с ножом грозился сброситься с балкона.

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