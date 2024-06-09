У Су-57 есть гиперзвуковая ракета. Возможно к ней добавился ещё и миниатюрный "Кинжал". В США оценили воружение новейшего истребителя ВКС

Фото МО РФ 5,2K прочитали Давно прошли те времена, когда шутники, особенно из числа диванных западных экспертов в области боевой авиации, с упоением называли российский истребитель "пятого поколения" - "худшим из стелсов".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии