Текущая политика США имеет стратегическую цель — ослабить союз между Москвой и Пекином. Это в действиях американского лидера увидел председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей Соединенных Штатов Марк Грин.
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