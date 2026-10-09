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«Опыт, технологии и военная подготовка»: как российский Африканский корпус борется с террором в Мали

«Опыт, технологии и военная подготовка»: как российский Африканский корпус борется с террором в Мали

Операция по освобождению малийского города Кидаль разрабатывалась с апреля, заявил вице-президент комиссии по обороне Переходного совета республики Фусейну Уаттара.

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