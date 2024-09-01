Пытался убедить инспекторов ГАИ в своей влиятельности, но не помогло. «Мерседес», который в Кудрово 29 августа гонял со специсгналами (липовыми), отправили на штрафстоянку.
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Пытался убедить инспекторов ГАИ в своей влиятельности, но не помогло. «Мерседес», который в Кудрово 29 августа гонял со специсгналами (липовыми), отправили на штрафстоянку.