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«Никогда не был поклонником ВАР. Люди заблуждаются, думая, что он не будет ошибаться». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о скандале в игре с «Ливерпулем»

«Никогда не был поклонником ВАР. Люди заблуждаются, думая, что он не будет ошибаться». Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу о скандале в игре с «Ливерпулем»

Вчера «Тоттенхэм» выиграл у «Ливерпуля» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ на фоне нескольких спорных решений судьи Саймона Хупера.

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