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Скелеты Камалы Харрис

Скелеты Камалы Харрис

То, что у кандидата в президенты США Камалы Харрис от демократической партии есть свои "скелеты в шкафу", никто не сомневался, но чтобы всё было настолько ужасно… Унизительная тайна кандидата в президенты США всплыла на ТВ - сделала ребёнка инвалидом.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Михаил Хазин сделал подобное предположение: &amp;quot;Теневое правительство (и сторонники демократов, и сторонники республиканцев) пришли к соглашению о поддержке Трампа, поскольку доллар как мировая валюта рухнет рано или поздно, а вот возрождение экономической мощи США сможет сберечь страну от деградации и распада&amp;quot;. Кроме вывода из Китая высокотехнологичных производств америкосам нужно захватить рынки сбыта своей высокотехнологичной продукции - многомиллионную Юго-Восточную Азию, отжав их у Китая. С приходом Трампа Украина, как и НАТО им будет только обузой, поэтому они сбросят её европейцам и переключатся на реализацию своей стратегической задачи.
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