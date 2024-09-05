Скелеты Камалы Харрис

СК

Степан Капуста

Михаил Хазин сделал подобное предположение: &quot;Теневое правительство (и сторонники демократов, и сторонники республиканцев) пришли к соглашению о поддержке Трампа, поскольку доллар как мировая валюта рухнет рано или поздно, а вот возрождение экономической мощи США сможет сберечь страну от деградации и распада&quot;. Кроме вывода из Китая высокотехнологичных производств америкосам нужно захватить рынки сбыта своей высокотехнологичной продукции - многомиллионную Юго-Восточную Азию, отжав их у Китая. С приходом Трампа Украина, как и НАТО им будет только обузой, поэтому они сбросят её европейцам и переключатся на реализацию своей стратегической задачи.