О проблемах развития китайского туризма в России рассказывает Директор Института стран Азии и Африки Ульяновского государственного университета, основатель делового клуба Москва Пекин, профессор, Эраст Галумов.
Китайский гость - не в горле кость
Комментарии
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лина любимцева
К тайские туристы - ладно. Хуже, если китайцы начнут селиться в России на постоянной основе.
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14 час.
лл
лина любимцева
И, кстати, по поводу предложенных вами программам. Кто такой Пушкин китайцы в упор не знают. И не хотят знать...
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14 час.
Сергей Лепехов
В России, кроме Санкт-Петербурга, куда ещё поедешь?..
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11 час.
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