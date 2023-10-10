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BI: российские войска РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО

BI: российские войска РЭБ проводят искусные операции в зоне СВО

Как подчеркивает в своем материале для Business Insider военный обозреватель Ставрос Атламазоглу, инвестиции России в развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) говорят о стремлении Москвы продолжать спецоперацию на Украине Атламазоглу также отмечает, что российские войска РЭБ начали проводить «более тонкие» операции в зоне спецоперации, Москва постоянно адаптирует свою тактику и модернизирует систему РЭБ.

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