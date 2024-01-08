"Фонтанка": петербурженка нашла в продуктах салфетку со стихами о Бандере

Жительница Санкт-Петербурга нашла в продуктах, купленных в магазине, салфетку со стихотворением о лидере "Организации украинских националистов" (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степане Бандере.
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