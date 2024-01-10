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  • Vladimir Soukhatchev
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Куда уходят наши деньги за «коммуналку», если трубы «рвутся» тут и там

Куда уходят наши деньги за «коммуналку», если трубы «рвутся» тут и там

А ведь каждый год тарифы растут не по-детски. Но круглый год, то здесь, то там происходят резонансные прорывы.

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Комментарии
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В
Василий
Помню, Чубайс когда рулил РАО ЕЭС, он по ТВ разглагольствовал - &quot;... вот сделаем квт по 3 цента, и тогда наступит у россиян счастье&quot;.
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4 час.
СА
Сергей Андросов
Клоун, не царское это дело кочегарками заведовать, это обязанность губернаторов, в лучшем случае, а то и муниципалов. С головой подружись, провокатор, или просто дебил.
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4 час.
Алексей Смирнов
Частники у руля предприятий ЖКХ, вот главная проблема.
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2 час.

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