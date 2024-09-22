Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 033 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Прекрасно, пусть бандеровцы радуются, потому что удары будут только усиливаться!🗡️👍👈😜Белоусов взялся з...
  • Вад Кук
    А потом выяснится что торпеда есть но их очень мало как с пересветом"Наш «Кит», спосо...
  • Татьяна Кибишева
    Лучше бы сравнили зарплаты, пенсии и прожиточный минимум!!!!!!!"СТЫДНО": АМЕРИКА...

"СТЫДНО": АМЕРИКАНЕЦ ПО-ЧЕСТНОМУ СРАВНИЛ МОСКВУ С НЬЮ-ЙОРКОМ. РЕЗУЛЬТАТ УДИВИТ МНОГИХ ЕГО ЗЕМЛЯКОВ

"СТЫДНО": АМЕРИКАНЕЦ ПО-ЧЕСТНОМУ СРАВНИЛ МОСКВУ С НЬЮ-ЙОРКОМ. РЕЗУЛЬТАТ УДИВИТ МНОГИХ ЕГО ЗЕМЛЯКОВ

Многие современные граждане России, да и стран бывшего Союза в целом, выросли на американских фильмах, показывающих жизнь в США под одним углом: вне зависимости от уровня дохода, у каждого американца был большой белый дом, дорогой автомобиль и они постоянно куда-то путешествовали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
Неважно, какие цены в магазинах, важно сколько может купить русский и американец на зп. 🇷🇺
Ответить
15 час.
Сергей Кептицин
Точно! При пенсии.😪
Ответить
15 час.
Татьяна Кибишева
Лучше бы сравнили зарплаты, пенсии и прожиточный минимум!!!!!!!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх