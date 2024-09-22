"СТЫДНО": АМЕРИКАНЕЦ ПО-ЧЕСТНОМУ СРАВНИЛ МОСКВУ С НЬЮ-ЙОРКОМ. РЕЗУЛЬТАТ УДИВИТ МНОГИХ ЕГО ЗЕМЛЯКОВ

Многие современные граждане России, да и стран бывшего Союза в целом, выросли на американских фильмах, показывающих жизнь в США под одним углом: вне зависимости от уровня дохода, у каждого американца был большой белый дом, дорогой автомобиль и они постоянно куда-то путешествовали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов взялся за мосты. 18 часов бомбардировки: Стаи "Искандеров" уничтожили завод "Нептунов". Полыхает железная дорога и курский резерв
- Лунная Афера НАСА прямо сейчас разоблачается... миссией Polaris Dawn от SpaceX. Аргумент 343
- За сына легендарного Юрия Никулина взялись по полной. Как вообще вышло, что цирк на Цветном стал рассадником русофобии. Разбираемся
Свежие комментарии