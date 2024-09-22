"СТЫДНО": АМЕРИКАНЕЦ ПО-ЧЕСТНОМУ СРАВНИЛ МОСКВУ С НЬЮ-ЙОРКОМ. РЕЗУЛЬТАТ УДИВИТ МНОГИХ ЕГО ЗЕМЛЯКОВ

Многие современные граждане России, да и стран бывшего Союза в целом, выросли на американских фильмах, показывающих жизнь в США под одним углом: вне зависимости от уровня дохода, у каждого американца был большой белый дом, дорогой автомобиль и они постоянно куда-то путешествовали.