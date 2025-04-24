Мошенники начали обманывать россиян, прикрываясь ЕГЭ и ОГЭ

К рассылкам в мессенджерах следует относиться с осторожностью В связи с приближением экзаменов участились случаи рассылок в мессенджерах, которые предлагают детям получить варианты экзаменационных ответов ЕГЭ и ОГЭ, а также «помощь» в сдаче экзаменов, рассказала RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.