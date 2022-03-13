Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ravshan Bobokhonov
    Надо за каждую ракету по Домбассу отправлять на западную Украину по 10 ракет....оттуда эти упыри родом...ВСУ зазывали женщ...
  • Александр Нефеденков
    Артисты,публичные люди. Зачем плевать в колодец, из которого пьёшь? Тем более, предусмотрены за это штрафы и уголовны...Креаклам-предател...
  • геннадий щипанский
    г.Силуанов- платите из замороженного- так ПРАВИЛЬНЕЕ будетГлава Минфина Сил...

Так кто кого блокирует?

Так кто кого блокирует?

Уровень стратегического планирования Запада особенно очевиден в эти дни. Администрация Байдена СНАЧАЛА объявила об отказе от закупок российской нефти, и лишь ПОСЛЕ этого начала судорожно бегать по планете в поисках, чем бы эту нефть заместить.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх