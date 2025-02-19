Центр ISW: Россия требует от Украины уступить ещё около 30% территорий

Американский аналитический центр «ISW» сообщило, что Россия требует от Украины уступить еще около 30% украинской территории, которую она не контролирует https://listaj.
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