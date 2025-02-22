В Воскресенске полицейские в рамках акции «Будь в форме» провели экскурсию в Центре кинологической службы для учащихся кадетской школы

Сотрудники УМВД России по г.о. Воскресенск в рамках акции «Будь в форме» организовали экскурсию в Центр кинологической службы для активистов первичного отделения «Движение первых» местной кадетской школы.
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