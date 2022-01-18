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Милый Тебурасика и балет: почему японцы так любят все русское

Милый Тебурасика и балет: почему японцы так любят все русское

К русскому языку, да и ко всему остальному нашему, японцы имеют особое отношение. Великий и могучий в Стране восходящего солнца считается одним из самых популярных, а некоторые японцы любят даже почитать в оригинале классиков.

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