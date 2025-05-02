Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Существует ли рецепт счастья на самом деле? Исследование показало, почему универсальные советы не работают

Существует ли рецепт счастья на самом деле? Исследование показало, почему универсальные советы не работают

Вечный вопрос о счастье — что это: результат наших собственных усилий, дар благоприятных обстоятельств или нечто совсем иное? Философы спорили об этом веками, психологи строили теории, а правительства даже пытались измерить его с помощью глобальных индексов.

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